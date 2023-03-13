Левшина Акулина Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Левшинъ Яковъ
Отец ребёнка: Левшинъ Василий
Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Левшинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левшинъ Василий