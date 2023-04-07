(Кутенева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кутенев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кутенев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Кутенев Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кутенев Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутенев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кутенев Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно