(Кутенева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кутенева) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Кутенев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кутенев Василий Степанович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Кутенев Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутенев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Кутенев Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутенев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кутенев Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутенев Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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