Дунайская (Савенко) Лидия Ивановна
женский, родилась 13.01.1929, Бердянск
умерла Неизвестно
ОтецСавенко Иван Андреевич20.01.1894 г.р.
МатьСавенко (Тихонова) Дарья Васильевна09.10.1904 г.р.
Супруги
Дунайский Тарас Григорьевич17.05.1928 г.р.
Дети
Дунайский Сергей Тарасович24.04.1953 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1929
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
24.04.1953
Сын: Дунайский Сергей Тарасович
Отец ребёнка: Дунайский Тарас Григорьевич
Рождение ребёнка
31.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дунайский Тарас Григорьевич
Смерть
Неизвестно
№22 от 14.01.1929 Савенко Лидия Ивановна 12.1.1929 г.р. Отец Савенко Иван 33 лет, маляр на Первомайском заводе, мать Савенко Адарка 33 лет, проживают Гавриловка №48.