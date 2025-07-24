Дунайская (Савенко) Лидия Ивановна 13.01.1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Дунайская (Савенко) Лидия Ивановна

Автор
НС
Селезнев Н.

женский, родилась 13.01.1929, Бердянск

умерла Неизвестно

Отец
Савенко Иван Андреевич20.01.1894 г.р.
Мать
Савенко (Тихонова) Дарья Васильевна09.10.1904 г.р.
Супруги
Дунайский Тарас Григорьевич17.05.1928 г.р.
Дети
Дунайский Сергей Тарасович24.04.1953 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1929

Отец: Савенко Иван Андреевич

Мать: Савенко (Тихонова) Дарья Васильевна

№22 от 14.01.1929 Савенко Лидия Ивановна 12.1.1929 г.р. Отец Савенко Иван 33 лет, маляр на Первомайском заводе, мать Савенко Адарка 33 лет, проживают Гавриловка №48.

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
1952

Муж: Дунайский Тарас Григорьевич

Рождение ребёнка
24.04.1953

Сын: Дунайский Сергей Тарасович

Отец ребёнка: Дунайский Тарас Григорьевич

Рождение ребёнка
31.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дунайский Тарас Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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