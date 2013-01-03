Дунайский Сергей Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунайский Сергей Тарасович

Дунайский Сергей Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1953

Дата смерти

03.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1953

Отец: Дунайский Тарас Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
До 1971

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Смерть
03.01.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close