Дунайский Сергей Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1953
Дата смерти03.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1953
Отец: Дунайский Тарас Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
До 1971
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Смерть
03.01.2013