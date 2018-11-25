Прочуханов Михаил
Место рождения
Дата рождения09.02.1987
Дата смерти25.11.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.2010
Рождение ребёнка
11.04.2013
Рождение ребёнка
10.11.2015
Смерть
25.11.2018
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Творино, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область