Прочуханов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прочуханов Михаил

Место рождения

Урдома, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

09.02.1987

Дата смерти

25.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Урдома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прочуханова Екатерина

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.04.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прочуханова Екатерина

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.11.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прочуханова Екатерина

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
25.11.2018
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Творино, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
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