Суханов Иван Трифанов
Место рождения
Дата рождения08.09.1861 ст.
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1861 ст.
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Суханова Евфросиния Семенова
Рождение ребёнка
26.08.1899 ст.
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Суханова Евфросиния Семенова
Рождение ребёнка
16.07.1902 ст.
Сын: Суханов Илья Иванов
Мать ребёнка: Суханова Евфросиния Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1902