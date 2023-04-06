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Суханов Иван Трифанов

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Место рождения

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.09.1861 ст.

Дата смерти

После 1902

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1861 ст.

Отец: Суханов (колотилин) Трифон Егоров

Мать: Суханова Устиния Прокофьева

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1884

Жена: Суханова Евфросиния Семенова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Суханов Сергий Иванов

Мать ребёнка: Суханова Евфросиния Семенова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1899 ст.

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Суханова Евфросиния Семенова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1902 ст.

Сын: Суханов Илья Иванов

Мать ребёнка: Суханова Евфросиния Семенова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1902
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
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