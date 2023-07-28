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Старцев Александр Петрович
Старцев Александр Петрович
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Место рождения
Рахмановка
, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Дата рождения
1831
Дата смерти
1896
Пол
Мужской
Отец
Старцев Пётр Антонович
1809 г.р.
Мать
Старцева Лукерья Елистратовна
Дети
Не указаны
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АУ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Старцев Пётр Антонович
Мать:
Старцева Лукерья Елистратовна
Рахмановка
, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1896
Рахмановка
, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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