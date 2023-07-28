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Старцев Александр Петрович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Старцев Пётр Антонович

Мать: Старцева Лукерья Елистратовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1896
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область