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(Mańkowska) Łucja
(Mańkowska) Łucja
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Место рождения
Poznań
Дата рождения
1850
Дата смерти
1857
Пол
Женский
Отец
Mańkowski Teodor Tomasz
1816 г.р.
Мать
Mańkowska (Dąbrowska) Bogusława Bogumiła
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Mańkowski Teodor Tomasz
Мать:
Mańkowska Bogusława Bogumiła
Poznań
Смерть
1857
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