(Mańkowska) Łucja — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Mańkowska) Łucja

Место рождения

Poznań

Дата рождения

1850

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Mańkowski Teodor Tomasz

Мать: Mańkowska Bogusława Bogumiła

Poznań
Смерть
1857