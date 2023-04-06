Шмелев Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1873
Дата смерти24.06.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1873
Место жительства
С 1873 по 1898
Рождение ребёнка
06.01.1896
Мать ребёнка: Шмелёва Ольга Александровна
Место жительства
С 1898 по 1906
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1906 по 1918
Место жительства
С 1918 по 1920
Крым
Место жительства
С 1920 по 1950
Париж, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
24.06.1950
Бюсси-ан-От, Франция