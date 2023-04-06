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Шмелев Иван Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.10.1873

Дата смерти

24.06.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1873

Отец: Шмелёв Сергей Иванович

Мать: Шмелёва Евлампия Гавриловна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1873 по 1898
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.01.1896

Сын: Шмелёв Сергей Иванович

Мать ребёнка: Шмелёва Ольга Александровна

Место жительства
С 1898 по 1906
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1906 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918 по 1920
Крым
Место жительства
С 1920 по 1950
Париж, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелёва Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
24.06.1950
Бюсси-ан-От, Франция
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