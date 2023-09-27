Blanter (Блантер) Katherine Anna
Место рожденияLexington, Massachusetts, Соединённые Штаты Америки
Дата рождения1997
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1997
Lexington, Massachusetts, Соединённые Штаты Америки
Бракосочетание
2020
Муж: не указан
Lexington, Massachusetts, Соединённые Штаты Америки
Образование
2020
Lexington, Massachusetts, Соединённые Штаты Америки
Окончила высшее образование, психолог
Место жительства
2020
Переехала с мужем жить и работать
Место жительства
Неизвестно