Blanter (Блантер) Katherine Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBlanter (Блантер) Katherine Anna

Blanter (Блантер) Katherine Anna

avatar

Место рождения

Lexington, Massachusetts, Соединённые Штаты Америки

Дата рождения

1997

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1997

Отец: Блантер Борис Соломонович

Мать: Белогародская Людмила Эдуардовна

Lexington, Massachusetts, Соединённые Штаты Америки
Бракосочетание
2020

Муж: не указан

Lexington, Massachusetts, Соединённые Штаты Америки
Образование
2020
Lexington, Massachusetts, Соединённые Штаты Америки
Окончила высшее образование, психолог
Место жительства
2020
Переехала с мужем жить и работать
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close