Блантер Борис Соломонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1996
Lexington, Massachusetts, Соединённые Штаты Америки
Рождение ребёнка
1997
Дочь: Blanter Katherine Anna
Мать ребёнка: Белогародская Людмила Эдуардовна
Lexington, Massachusetts, Соединённые Штаты Америки
Место жительства
2020
Валенсия, Испания
Место жительства
Неизвестно
Валенсия, Испания