Блантер Борис Соломонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блантер Борис Соломонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1996

Жена: Белогародская Людмила Эдуардовна

Lexington, Massachusetts, Соединённые Штаты Америки
Рождение ребёнка
1997

Дочь: Blanter Katherine Anna

Мать ребёнка: Белогародская Людмила Эдуардовна

Lexington, Massachusetts, Соединённые Штаты Америки
Место жительства
2020
Валенсия, Испания
Место жительства
Неизвестно
Валенсия, Испания
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