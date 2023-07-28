Давыдова (Астрихинская) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Астрихинская) Ольга

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Место рождения

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

31.05.1974

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1974

Отец: Астрихинский Михаил Павлович

Мать: Астрихинская Александра

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
01.05.1995

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Давыдов Владимир

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
26.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тетерук Владимир

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Развод
Неизвестно

Муж: Давыдов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Владимир