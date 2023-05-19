Астрихинская (Конечных) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астрихинская (Конечных) Александра

Место рождения

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

30.03.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1937

Отец: Конечных Никандр

Мать: Агафья

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
07.03.1959

Дочь: Горохова Любовь

Отец ребёнка: Астрихинский Михаил Павлович

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
28.07.1961

Дочь: Кусачёва Римма

Отец ребёнка: Астрихинский Михаил Павлович

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
06.04.1964

Дочь: Кравцова Галина

Отец ребёнка: Астрихинский Михаил Павлович

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
31.05.1974

Дочь: Давыдова Ольга

Отец ребёнка: Астрихинский Михаил Павлович

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
24.01.1979

Сын: Астрихинский Иван

Отец ребёнка: Астрихинский Михаил Павлович

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астрихинский Михаил Павлович

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия