Астрихинская (Конечных) Александра
Место рождения
Дата рождения30.03.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1937
Отец: Конечных Никандр
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
07.03.1959
Дочь: Горохова Любовь
Отец ребёнка: Астрихинский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
28.07.1961
Дочь: Кусачёва Римма
Отец ребёнка: Астрихинский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
06.04.1964
Дочь: Кравцова Галина
Отец ребёнка: Астрихинский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
31.05.1974
Дочь: Давыдова Ольга
Отец ребёнка: Астрихинский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
24.01.1979
Сын: Астрихинский Иван
Отец ребёнка: Астрихинский Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно