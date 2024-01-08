Илемков Леонид Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Рождение ребёнка
1982
Сын: Илемков Владимир Леонидович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно