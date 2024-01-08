Илемков Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илемков Леонид Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

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Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Илемков Алексей Максимович

Мать: Илемкова Ксения (Раиса) Петровна

Рождение ребёнка
1982

Сын: Илемков Владимир Леонидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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