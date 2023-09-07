Хапова Мария Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапова Мария Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Хапова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Хапов Алексей Иванович

Место жительства
1945
Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хапова Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Хапов Алексей Иванович

Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хапов Алексей Иванович

Смерть
04.03.1961
Чигирин, Черкаська область
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