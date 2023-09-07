Хапова Мария Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.03.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Хапова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Хапов Алексей Иванович
Место жительства
1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хапова Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Хапов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1961
Чигирин, Черкаська область