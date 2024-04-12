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Хапов Алексей Иванович

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Место рождения

Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.05.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1894

Отец: Хапов Иван

Мать: не указана

Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Хапова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Хапова Мария Никаноровна

Призыв на военную службу
14.12.1942
рядовой 51 исбр Кубено-Озерский РВК, Вологодская обл., Кубено-Озерский р-н
Пропал без вести (военное)
20.01.1945
Место выбытия: Венгрия, варм. Фейер, г. Секешфехервар, в районе
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хапова Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Хапова Мария Никаноровна

Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хапова Мария Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хапов Никандр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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