Хапов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения17.05.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1894
Отец: Хапов Иван
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Хапова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Хапова Мария Никаноровна
Призыв на военную службу
14.12.1942
рядовой 51 исбр Кубено-Озерский РВК, Вологодская обл., Кубено-Озерский р-н
Пропал без вести (военное)
20.01.1945
Место выбытия: Венгрия, варм. Фейер, г. Секешфехервар, в районе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хапова Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Хапова Мария Никаноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хапова Мария Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно