Грибанова Ксения Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибанова Ксения Евдокимовна

Грибанова Ксения Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Грибанова Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Саламатин Григорий

Бракосочетание
29.05.1857

Муж: Грибанов Прокофий Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Ксения Евдокимовна Саламатина - государственная крестьяна села Виняева Шатского уезда Тамбовской губернии, вдова по первому браку.
Место жительства
Около 1857
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламатин Григорий

Смерть
Неизвестно