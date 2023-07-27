Грибанова Ксения Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Грибанова Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Саламатин Григорий
Бракосочетание
29.05.1857
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Ксения Евдокимовна Саламатина - государственная крестьяна села Виняева Шатского уезда Тамбовской губернии, вдова по первому браку.
Место жительства
Около 1857
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саламатин Григорий
Смерть
Неизвестно