Саламатин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Саламатин Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Грибанова Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Грибанова Ксения Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибанова Ксения Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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