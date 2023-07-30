Саламатин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Саламатин Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Грибанова Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Грибанова Ксения Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно