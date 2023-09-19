Минеева Мария Евстегниевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Минеев Прокопий Семенович
Отец ребёнка: Минеев Семен Николаевич
Рождение ребёнка
12.06.1919
Отец ребёнка: Минеев Семен Николаевич
Козлово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно