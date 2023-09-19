Минеева Мария Евстегниевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева Мария Евстегниевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Минеев Прокопий Семенович

Отец ребёнка: Минеев Семен Николаевич

Рождение ребёнка
12.06.1919

Сын: Миняев Пахом Семенович

Отец ребёнка: Минеев Семен Николаевич

Козлово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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