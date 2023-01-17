Горчакова (Сатина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Сатина) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1916

Муж: Горчаков Василий Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1917

Сын: Горчаков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Горчаков Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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