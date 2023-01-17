Горчакова (Сатина) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1916
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1917
Сын: Горчаков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Горчаков Василий Павлович
Смерть
Неизвестно