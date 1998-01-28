(Плаксина) Клавдия Алексеевна Жиглицкая
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1933
Дата смерти28.01.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1956
Дочь: Ярославова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Жиглицкий Николай Филипович
Рождение ребёнка
29.06.1959
Сын: Жиглицкий Александр Николаевич
Отец ребёнка: Жиглицкий Николай Филипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1998