(Плаксина) Клавдия Алексеевна Жиглицкая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Плаксина) Клавдия Алексеевна Жиглицкая

(Плаксина) Клавдия Алексеевна Жиглицкая

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1933

Дата смерти

28.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1956

Дочь: Ярославова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Жиглицкий Николай Филипович

Рождение ребёнка
29.06.1959

Сын: Жиглицкий Александр Николаевич

Отец ребёнка: Жиглицкий Николай Филипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиглицкий Николай Филипович

Смерть
28.01.1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close