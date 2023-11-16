Жиглицкий Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1959
Рождение ребёнка
29.04.1986
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Жиглицкая Кира Владимировна Жиглицкая
Рождение ребёнка
08.06.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жиглицкая Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жиглицкая Ольга
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно