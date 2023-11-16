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Жиглицкий Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1959

Отец: Жиглицкий Николай Филипович

Мать: Клавдия Алексеевна Жиглицкая

Рождение ребёнка
29.04.1986

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Жиглицкая Кира Владимировна Жиглицкая

Рождение ребёнка
08.06.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жиглицкая Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиглицкая Ольга

Развод
Неизвестно

Жена: Жиглицкая Кира Владимировна Жиглицкая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиглицкая Кира Владимировна Жиглицкая

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