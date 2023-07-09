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Носов Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Кунин Мартин Ефимович

Мать: не указана

Яков Васильевич Носов - приемный сын Мартина Ефимовича Кунина.
Бракосочетание
24.10.1856

Жена: Носова Павла Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.03.1858

Дочь: Петрунина Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Носова Павла Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно