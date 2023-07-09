Носов Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1838
Отец: Кунин Мартин Ефимович
Мать: не указана
Яков Васильевич Носов - приемный сын Мартина Ефимовича Кунина.
Бракосочетание
24.10.1856
Жена: Носова Павла Фроловна
Рождение ребёнка
05.03.1858
Дочь: Петрунина Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Носова Павла Фроловна
Смерть
Неизвестно