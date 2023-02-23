Тарасова Ефимия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти10.07.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Тарасов (однодворец) Иван Зотович
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Зот Маркелович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тарасов (однодворец) Андрей Зотович
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Зот Маркелович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Мария Зотовна
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Зот Маркелович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1869