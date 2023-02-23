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Тарасова Ефимия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

10.07.1869

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Тарасов (однодворец) Иван Зотович

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Зот Маркелович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тарасов (однодворец) Андрей Зотович

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Зот Маркелович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Мария Зотовна

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Зот Маркелович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов (однодворец) Зот Маркелович

Смерть
10.07.1869
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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