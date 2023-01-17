Тарасов (однодворец) Иван Зотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов (однодворец) Иван Зотович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Тарасов (однодворец) Зот Маркелович

Мать: Тарасова Ефимия Степановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Тарасова Соломония Семеновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Тарасова Соломония Семеновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Тарасова Соломония Семеновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Соломония Семеновна

Смерть
Неизвестно
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