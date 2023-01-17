Тарасов (однодворец) Иван Зотович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Тарасова Соломония Семеновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Тарасова Соломония Семеновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Тарасова Соломония Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно