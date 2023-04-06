Шапкина (Седухина) Нонна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина (Седухина) Нонна Константиновна

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Место рождения

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.10.1936

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1936

Отец: Седухин Константин

Мать: Седухина Зоя Ивановна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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