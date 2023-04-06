Шапкина (Седухина) Нонна Константиновна
Место рождения
Дата рождения05.10.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1936
Отец: Седухин Константин
Мать: Седухина Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности