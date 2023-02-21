Седухин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1911
Дата смерти27.07.1977
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1911
Отец: Седухин Александр
Рождение ребёнка
27.11.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Седухина Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1936
Дочь: Шапкина Нонна Константиновна
Мать ребёнка: Седухина Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Седухина Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1948
Сын: Седухин Юрий Константинович
Мать ребёнка: Седухина Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седухина Зоя Ивановна
Смерть
27.07.1977