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Седухин Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1911

Дата смерти

27.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1911

Отец: Седухин Александр

Мать: Седухина Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
27.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Седухина Зоя Ивановна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.10.1936

Дочь: Шапкина Нонна Константиновна

Мать ребёнка: Седухина Зоя Ивановна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Седухина Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
09.10.1948

Сын: Седухин Юрий Константинович

Мать ребёнка: Седухина Зоя Ивановна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седухина Зоя Ивановна

Смерть
27.07.1977
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