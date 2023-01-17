Мамистова Ульяна Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамистова Ульяна Капитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

13.05.1907

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1876

Муж: Мамистов Филарет Аполлонович

Рождение ребёнка
27.12.1876

Дочь: Мумичева Татьяна Филаретовна

Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1878

Сын: Мамистов Федор Филаретович

Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1883

Дочь: Иванова Анна Филаретовна

Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1887

Дочь: Мария Филаретовна

Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1891

Дочь: Изюмова Варвара Филаретовна

Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896

Сын: Мамистов Михаил Филаретович

Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович

Рождение ребёнка
30.04.1902

Дочь: Елена Филаретовна

Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамистов Никита Филаретович

Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамистов Николай (?) Филаретович

Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович

Смерть
13.05.1907
Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Причина смерти: чахотка
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