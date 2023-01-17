Мамистова Ульяна Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти13.05.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1876
Рождение ребёнка
27.12.1876
Дочь: Мумичева Татьяна Филаретовна
Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович
Рождение ребёнка
01.09.1878
Сын: Мамистов Федор Филаретович
Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович
Рождение ребёнка
15.11.1883
Дочь: Иванова Анна Филаретовна
Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович
Рождение ребёнка
11.01.1887
Дочь: Мария Филаретовна
Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1891
Дочь: Изюмова Варвара Филаретовна
Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896
Сын: Мамистов Михаил Филаретович
Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович
Рождение ребёнка
30.04.1902
Дочь: Елена Филаретовна
Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамистов Никита Филаретович
Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамистов Николай (?) Филаретович
Отец ребёнка: Мамистов Филарет Аполлонович
Смерть
13.05.1907
Причина смерти: чахотка