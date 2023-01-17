Мамистов Федор Филаретович
Место рождения
Дата рождения01.09.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1878
Бракосочетание
31.01.1899
Рождение ребёнка
23.01.1900
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Мамистова Анна Александровна
Рождение ребёнка
28.11.1907
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Мамистова Анна Александровна
Рождение ребёнка
13.12.1908
Дочь: Зоя Федоровна
Мать ребёнка: Мамистова Анна Александровна
Рождение ребёнка
03.10.1911
Сын: Мамистов Александр Федорович
Мать ребёнка: Мамистова Анна Александровна
Рождение ребёнка
02.11.1914
Сын: Мамистов Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Мамистова Анна Александровна
Смерть
Неизвестно