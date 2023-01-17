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Мамистов Федор Филаретович

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Место рождения

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

01.09.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1878

Отец: Мамистов Филарет Аполлонович

Мать: Мамистова Ульяна Капитоновна

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
31.01.1899

Жена: Мамистова Анна Александровна

Рождение ребёнка
23.01.1900

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Мамистова Анна Александровна

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1907

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Мамистова Анна Александровна

Рождение ребёнка
13.12.1908

Дочь: Зоя Федоровна

Мать ребёнка: Мамистова Анна Александровна

Славистово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.10.1911

Сын: Мамистов Александр Федорович

Мать ребёнка: Мамистова Анна Александровна

Славистово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.11.1914

Сын: Мамистов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Мамистова Анна Александровна

Славистово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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