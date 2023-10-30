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Куликов Сергей

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Место рождения

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.11.1979

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1978 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1979

Отец: Куликов Валерий

Мать: Куликова Ирина

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1998

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Куликова Мария

Бракосочетание
30.09.2005

Жена: Куликова Мария

Рождение ребёнка
24.03.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова Мария

Место жительства
Неизвестно
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