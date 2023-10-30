Куликов Сергей
Место рождения
Дата рождения03.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1979
Отец: Куликов Валерий
Мать: Куликова Ирина
Рождение ребёнка
18.09.1998
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Куликова Мария
Бракосочетание
30.09.2005
Жена: Куликова Мария
Рождение ребёнка
24.03.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куликова Мария
Место жительства
Неизвестно