Куликова (Старостина) Ирина
Место рождения
Дата рождения04.09.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1957
Отец: Старостин Василий Кирилович
Мать: Старостина Ульяна
Рождение ребёнка
03.11.1979
Сын: Куликов Сергей
Отец ребёнка: Куликов Валерий
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1985
Дочь: Юля
Отец ребёнка: Куликов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Валерий