Куликова (Старостина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Старостина) Ирина

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Место рождения

Наумовский, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

04.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1957

Отец: Старостин Василий Кирилович

Мать: Старостина Ульяна

Наумовский, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.11.1979

Сын: Куликов Сергей

Отец ребёнка: Куликов Валерий

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1985

Дочь: Юля

Отец ребёнка: Куликов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Валерий

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