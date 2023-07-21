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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1811
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Евпл
1779 г.р.
Мать
Наталья
1790 г.р.
Дети
Иван
1814 г.р.
Добавил:
СЗ
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец:
Евпл
Мать:
Наталья
Рождение ребёнка
1814
Сын:
Иван
Мать ребёнка:
?
Смерть
Неизвестно
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