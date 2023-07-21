Архип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

1814 г.р.

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СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Евпл

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно