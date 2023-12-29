Масленников Аксинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Масленников Иван Федотович
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Дочь: Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Масленников Иван Федотович
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Масленников Иван Федотович
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Масленников Александр Иванович
Отец ребёнка: Масленников Иван Федотович
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Масленников Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Масленников Иван Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно