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Масленников Аксинья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Масленников Иван Федотович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Дочь: Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Масленников Иван Федотович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Масленников Иван Федотович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Масленников Александр Иванович

Отец ребёнка: Масленников Иван Федотович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Масленников Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Масленников Иван Федотович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Иван Федотович

Смерть
Неизвестно
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