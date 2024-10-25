Масленников Прокофий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Масленникова) Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Сын: Масленников Петр Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
?.07.1885 ст.
Сын: Масленников Петр Прокопьевич
Мать ребёнка: Масленникова Анна Феофилактовна
7 месяцев - от детской
Рождение ребёнка
13.08.1886 ст.
Дочь: (Масленникова) Ульяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Масленникова Анна Феофилактовна
сестра близнец Фекла Восприемники - д. Сухоречье - родная сестра Пелагея Ивановна; кр. жена Екатерина Федотовна Пластинина
Рождение ребёнка
13.08.1886 ст.
Дочь: (Масленникова) Фекла Прокопьевна
Мать ребёнка: Масленникова Анна Феофилактовна
сестра близнец Ульяна Восприемники - д. Сухоречье - родная сестра Пелагея Ивановна; кр. жена Екатерина Федотовна Пластинина
Рождение ребёнка
06.12.1887 ст.
Дочь: (Масленникова) Анастасия Прокопьевна
Мать ребёнка: Масленникова Анна Феофилактовна
восприемница - д.Сухоречье - солдатка вдова Китаева Ульяна Егоровна
Рождение ребёнка
04.01.1893 ст.
Сын: Масленников Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Масленникова Анна Феофилактовна
Восприемник - д. Сухоречье - родной сын Петр
Смерть
Неизвестно