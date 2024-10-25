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Масленников Прокофий Иванович

Место рождения

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: Масленников Иван Федотович

Мать: Масленников Аксинья Григорьевна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова Анна Феофилактовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Масленникова) Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Сын: Масленников Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
?.07.1885 ст.

Сын: Масленников Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: Масленникова Анна Феофилактовна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
7 месяцев - от детской
Рождение ребёнка
13.08.1886 ст.

Дочь: (Масленникова) Ульяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Масленникова Анна Феофилактовна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
сестра близнец Фекла Восприемники - д. Сухоречье - родная сестра Пелагея Ивановна; кр. жена Екатерина Федотовна Пластинина
Рождение ребёнка
13.08.1886 ст.

Дочь: (Масленникова) Фекла Прокопьевна

Мать ребёнка: Масленникова Анна Феофилактовна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
сестра близнец Ульяна Восприемники - д. Сухоречье - родная сестра Пелагея Ивановна; кр. жена Екатерина Федотовна Пластинина
Рождение ребёнка
06.12.1887 ст.

Дочь: (Масленникова) Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Масленникова Анна Феофилактовна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
восприемница - д.Сухоречье - солдатка вдова Китаева Ульяна Егоровна
Рождение ребёнка
04.01.1893 ст.

Сын: Масленников Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Масленникова Анна Феофилактовна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник - д. Сухоречье - родной сын Петр
Смерть
Неизвестно

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