Лукина Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Лукин - Ерофеев (однодворец) Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Лукин (однодворец) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лукин (однодворец) Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лукин (однодворец) Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лукин (однодворец) Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно