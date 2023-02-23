Лукина Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Лукин - Ерофеев (однодворец) Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лукин (однодворец) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Лукин (однодворец) Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Лукин (однодворец) Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лукин (однодворец) Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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