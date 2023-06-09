Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1835
Сын: Лукин - Ерофеев (однодворец) Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Лукина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Лукин (однодворец) Иван Васильевич
Мать ребёнка: Лукина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лукин (однодворец) Василий Васильевич
Мать ребёнка: Лукина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Лукина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лукин (однодворец) Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Лукина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лукин (однодворец) Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Лукина Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Дарья Ивановна
Смерть
1880