Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич

Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Лукин (однодворец) Дмитрий

Мать: Лукина Прасковья Кузьминична

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Лукин - Ерофеев (однодворец) Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Лукина Дарья Ивановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лукин (однодворец) Иван Васильевич

Мать ребёнка: Лукина Дарья Ивановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Лукин (однодворец) Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лукина Дарья Ивановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Лукина Дарья Ивановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Лукин (однодворец) Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Лукина Дарья Ивановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лукин (однодворец) Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Лукина Дарья Ивановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Дарья Ивановна

Смерть
1880
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область