Мичкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байкалова Фая Владимировна

Мать ребёнка: Байкалова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкалова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Мичкин Леонид Владиммрович

Мать ребёнка: Байкалова Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно

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