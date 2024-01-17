Мичкин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байкалова Фая Владимировна
Мать ребёнка: Байкалова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мичкин Леонид Владиммрович
Мать ребёнка: Байкалова Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно