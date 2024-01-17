Байкалова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкалова Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.10.?

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байкалова Фая Владимировна

Отец ребёнка: Мичкин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичкин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байкалов Михей Никитич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Мичкин Леонид Владиммрович

Отец ребёнка: Мичкин Владимир

Смерть
12.10.?

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