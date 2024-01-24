Матвеев Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1965
Отец: Николай
Мать: Матвеева Елена Антоновна
Рождение ребёнка
07.08.1990
Сын: Матвеев Станислав Сергеевич
Мать ребёнка: Матвеева Нина
Рождение ребёнка
22.11.1994
Сын: Матвеев Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Матвеева Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвеева Нина