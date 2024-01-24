Матвеев Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1965

Отец: Николай

Мать: Матвеева Елена Антоновна

Рождение ребёнка
07.08.1990

Сын: Матвеев Станислав Сергеевич

Мать ребёнка: Матвеева Нина

Рождение ребёнка
22.11.1994

Сын: Матвеев Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Матвеева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Нина

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