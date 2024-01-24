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Матвеев Станислав Сергеевич
Матвеев Станислав Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.08.1990
Пол
Мужской
Отец
Матвеев Сергей Николаевич
1965 г.р.
Мать
Матвеева (Гайдук) Нина
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1990
Отец:
Матвеев Сергей Николаевич
Мать:
Матвеева Нина
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