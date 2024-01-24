Матвеев Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1994

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1994

Отец: Матвеев Сергей Николаевич

Мать: Матвеева Нина

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