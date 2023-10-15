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Лабуда Алексей

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Место рождения

д. Бакуны, Пружанского р., Брестской обл.

Дата рождения

1908

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Лабуда Григорий

Мать: Лабуда София

д. Бакуны, Пружанского р., Брестской обл.
Рождение ребёнка
16.03.1935

Дочь: Карпук Нина

Мать ребёнка: Лабуда Евдокия

д.Радецк, Пружанского р., Брестской обл
Смерть
1990
д.Радецк, Пружанского р., Брестской обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д. Радецк, Пружанского р., Брестской обл.
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