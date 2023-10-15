Лабуда Алексей
Место рожденияд. Бакуны, Пружанского р., Брестской обл.
Дата рождения1908
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Лабуда Григорий
Мать: Лабуда София
д. Бакуны, Пружанского р., Брестской обл.
Рождение ребёнка
16.03.1935
Дочь: Карпук Нина
Мать ребёнка: Лабуда Евдокия
д.Радецк, Пружанского р., Брестской обл
Смерть
1990
д.Радецк, Пружанского р., Брестской обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д. Радецк, Пружанского р., Брестской обл.