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Фурсов Андрей Федорович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.07.1906

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1906

Отец: Фурсов Федор Васильевич (солдат)

Мать: Фурсова Мария Прохоровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область