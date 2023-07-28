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Фурсов Андрей Федорович
Фурсов Андрей Федорович
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Место рождения
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
01.07.1906
Пол
Мужской
Отец
Фурсов Федор Васильевич (солдат)
1865 г.р.
Мать
Фурсова (Попова) Мария Прохоровна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1906
Отец:
Фурсов Федор Васильевич (солдат)
Мать:
Фурсова Мария Прохоровна
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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