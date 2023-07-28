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Хренников Василий Ильич

Место рождения

Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Хренников Илья Козмин сын

Мать: не указана

Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Хренников Федор Васильевич

Мать ребёнка: Хренникова Анисья Иванова

Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Хренников Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Хренникова Анисья Иванова

Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Хренникова Анисья Иванова

Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Хренникова Анисья Иванова

Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хренников Карп Васильевич

Мать ребёнка: Хренникова Анисья Иванова

Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренникова Анисья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область