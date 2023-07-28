Хренников Василий Ильич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Хренников Илья Козмин сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Хренников Федор Васильевич
Мать ребёнка: Хренникова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Хренников Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Хренникова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Хренникова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Хренникова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хренников Карп Васильевич
Мать ребёнка: Хренникова Анисья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно