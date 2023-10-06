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Корольчук василий григорьевич
Корольчук василий григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Пол
Мужской
Отец
Корольчук григорий данилович
1925 г.р.
Мать
Корольчук мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Корольчук григорий данилович
Мать:
Корольчук мария
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