Корольчук мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корольчук мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Корольчук василий григорьевич

Отец ребёнка: Корольчук григорий данилович

Рождение ребёнка
01.01.1961

Сын: Корольчук александр григорьевич

Отец ребёнка: Корольчук григорий данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корольчук григорий данилович

Смерть
Неизвестно
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