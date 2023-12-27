Щетинин Дмитрий Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Щетинин Аверьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1933
Сын: Щетинин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Щетинина Клавдия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
28.04.1940
Сын: Щетинин Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Щетинина Клавдия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
15.01.1944
Дочь: Щетинина Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Щетинина Клавдия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щетинина Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Щетинина Клавдия Лаврентьевна
Смерть
1973