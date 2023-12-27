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Щетинин Дмитрий Аверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Щетинин Аверьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1933

Сын: Щетинин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Щетинина Клавдия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
28.04.1940

Сын: Щетинин Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Щетинина Клавдия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
15.01.1944

Дочь: Щетинина Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Щетинина Клавдия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щетинина Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Щетинина Клавдия Лаврентьевна

Смерть
1973
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