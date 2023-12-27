Апаликова Клавдия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1911
Дата смерти10.10.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1911
Отец: Апаликов Лаврентий
Мать: не указана
до замужества - Апаликова
Бракосочетание
27.12.1929
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Щетинина Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Щетинин Дмитрий Аверьянович
Барнаул
Рождение ребёнка
22.04.1933
Сын: Щетинин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Щетинин Дмитрий Аверьянович
Рождение ребёнка
28.04.1940
Сын: Щетинин Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Щетинин Дмитрий Аверьянович
Рождение ребёнка
15.01.1945
Дочь: Щетинина Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Щетинин Дмитрий Аверьянович
Смерть
10.10.1980