Апаликова Клавдия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апаликова Клавдия Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1911

Дата смерти

10.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1911

Отец: Апаликов Лаврентий

Мать: не указана

до замужества - Апаликова
Бракосочетание
27.12.1929

Муж: Щетинин Дмитрий Аверьянович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Щетинина Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Щетинин Дмитрий Аверьянович

Барнаул
Рождение ребёнка
22.04.1933

Сын: Щетинин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Щетинин Дмитрий Аверьянович

Рождение ребёнка
28.04.1940

Сын: Щетинин Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Щетинин Дмитрий Аверьянович

Рождение ребёнка
15.01.1945

Дочь: Щетинина Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Щетинин Дмитрий Аверьянович

Смерть
10.10.1980
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