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Виногоров Иван Порфирьевич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Виногоров Порфирий Фёдорович

Мать: Виногорова Екатерина Фёдоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл