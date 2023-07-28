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Виногоров Иван Порфирьевич
Виногоров Иван Порфирьевич
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1875
Пол
Мужской
Отец
Виногоров Порфирий Фёдорович
1839 г.р.
Мать
Виногорова (Нагаева) Екатерина Фёдоровна
1841 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Виногоров Порфирий Фёдорович
Мать:
Виногорова Екатерина Фёдоровна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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