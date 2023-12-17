Бабинцов Антип Оброчный Крестьянин, Солдат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабинцов Антип Оброчный Крестьянин, Солдат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1634

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1585 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1634

Отец: Бабинцов Васка (Ондреев)

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
(в) Юрка Белозеров, с того двора Антипка Бабинцов да Васка Колпачников взяты в салдаты, до салдатцкого выбору тягла сходило по 4 рубли по 28 алтын по 2 денги, а после салдатцкого выбору тягла // сходи... Показать все
Смерть
Неизвестно
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