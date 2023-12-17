Бабинцов Антип Оброчный Крестьянин, Солдат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1634
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1634
Отец: Бабинцов Васка (Ондреев)
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
(в) Юрка Белозеров, с того двора Антипка Бабинцов да Васка Колпачников взяты в салдаты, до салдатцкого выбору тягла сходило по 4 рубли по 28 алтын по 2 денги, а после салдатцкого выбору тягла // сходи... Показать все
Смерть
Неизвестно